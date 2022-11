Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa mai creasca temperat spre finele anului curent, iar apoi sa intre pe o traiectorie descrescatoare graduala, ce coboara la nivelul de o cifra in semestrul I 2024, conform Bancii Nationale a Romaniei. "Potrivit prognozei actualizate, rata anuala a inflatiei este…

- Consiliul de Administratie al BNR a decis in unanimitate majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25%, de la 5,50%. Totodata, s-a decis majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,25%, de la 6,50% si cresterea ratei dobanzii la facilitatea de depozit…

- Banca centrala anticipeaza o „incetinire puternica a creșterii economiei” in a doua parte a anului, in principal ca urmare a razboiului din Ucraina și a efectului sancțiunilor impuse, conform minutei ședinței de politica monetara din data de 5 octombrie, publicata astazi pe site-ul BNR.Banca Naționala…

- Rata anuala a inflației a urcat in septemnrie 2022 la 15,9%, anunța INS, peste cea inregistrata in august, de 15,3%. Pe categorii de produse, marfurile alimentare s-au scumpit cel mai mult, cu 19,1% fața de septembrie 2021, in timp ce marfurile nealimentare au crescut cu 16,6%. Doar serviciile au ramas…

- Rata anuala a inflației va continua probabil sa mai creasca spre finele anului curent, sub impactul șocurilor pe partea ofertei, dar intr-un ritm vizibil incetinit, se arata intr-o comunicare a BNR, dupa ședința Consiliului de Administrație in care s-a luat decizia de majorare a ratei dobanzii de politica…

- ”Potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei va continua probabil sa mai creasca spre finele anului curent, sub impactul socurilor pe partea ofertei, dar intr-un ritm vizibil incetinit. Determinante pentru inrautatirea suplimentara a perspectivei apropiate a inflatiei sunt dinamicile mai mari…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de miercuri, a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25 la suta pe an, de la 5,50 la suta pe an, incepand cu data de 6 octombrie 2022. Consiliul de Administratie al BNR a mai decis majorarea…