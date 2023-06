BNR, profit mai mic cu 46% în 2022 Banca Centrala a publicat Raportul anual 2022. Spre finalul documentului sunt menționate rezultatele financiare ale instituției condusa de Mugur Isarescu. Rezultatul financiar realizat la 31 decembrie 2022 a fost profit in suma de 1 082 085 mii lei, cu 46 la suta (-933 110 mii lei ) mai mic fața de cel inregistrat in anul anterior (2 015 195 mii lei), ca urmare, in principal, a urmatoarelor evoluții: obținerea unui profit operațional in suma de 5 004 135 mii lei, cu 102 la suta (+2 522 018 mii lei) peste profitul operațional al anului anterior (2 482 117 mii lei); inregistrarea de cheltuieli cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

