BNR: Cresterea economica din 2017, la cel mai inalt ritm din perioada post-criza. Dar nici deficitul nu e de ignorat

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Consiliului de Administratie al bancii centrale au sesizat ca, pe ansamblul anului 2017, cresterea economica a atins cel mai inalt ritm din perioada post-criza, dar accelerarea ei semnificativa a fost insotita de majorarea sensibila a deficitului de cont curent si a deficitului structural, conform…

- Membrii Consiliului de Administratie al bancii centrale au sesizat ca, pe ansamblul anului 2017, cresterea economica a atins cel mai inalt ritm din perioada post-criza, dar accelerarea ei semnificativa a fost...

- Avansul real al PIB, de 7% din 2017, ar trebui sa impinga Romania dincolo de pragul de 60% din media UE in privinta PIB/capita in PPS (partiatea puterii de cumparare). Indicele PPS este o metoda care armonizeaza nivelul de preturi din economii diferite si permite astfel comparatia nivelului de…

- Cresterea economica va reintra pe un trend de decelerare in perioada T4 2017-T1 2018, in conditiile in care cele mai recente date arata o consolidare a rolului consumului privat de motor al cresterii in ultimele trei luni din 2017, dar si o posibila amplificare a impactului contractionist al exportului…

- Creșterea economica record de anul trecut, bazata pe stimularea consumului și venita la pachet cu o inflație galopanta, amintește de perioada Guvernului Vacaroiu din anii '90, arata analiștii economici.

- Creșterea economica s-a accelerat in Romania, in 2017, PIB-ul real fiind estimat sa inregistreze o cifra record in perioada post-criza – 6,7% creștere. Principalul motor al creșterii a fost consumul privat, sprijinit indirect de reducerile de taxe și creșterile salariale din sectorul public și privat.…

- Odata cu majorarea dobânzii de politica monetara, Consiliul de Administratie al BNR a decis si cresterea dobânzii penalizatoare pentru bancile care nu îsi constituie integral rezerva minima obligatorie (RMO) în lei pentru perioada 24 ianuarie-23 februarie. Bancile vor fi amendate…

- Prim-ministrul Pavel Filip a susținut astazi o conferința de presa cu prilejul împlinirii, la 20 ianuarie curent, a doi ani de la învestirea în funcție. Premierul a facut o sinteza realista a reușitelor din aceasta perioada și a punctat direcțiile în care mai sunt necesare…