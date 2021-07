Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti, 19 iul /Agerpres/ - Rata anuala a inflatiei este posibil sa creasca mai pronuntat pe orizontul apropiat de timp decat s-a anticipat anterior, dar si aceasta noua majorare are caracter preponderent temporar, conform minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii…

- Rata anuala a inflației a crescut in aprilie 2021 la 3,24 la suta, de la 3,05 la suta in martie, iar in luna mai a urcat la 3,75 la suta, ușor peste nivelul prognozat și deasupra limitei de sus a intervalului țintei. Creșterea a fost determinata aproape integral de componente exogene ale IPC, mai cu…

- ​Consiliul de administratie al Bancii Nationale a României (BNR) a hotarât menținerea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an, se arata într-un comunicat al instituției.De asemenea, a mai decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea…

- "Am promis, am facut.Economia Romaniei a crescut cu 2.8% in primul trimestru din 2021. Romania are cea mai rapida revenire economica din istorie ca raspuns la cea mai mare criza economica din ultima suta de ani.Am luat cele mai bune masuri și economia a raspuns pozitiv. Acum pregatim toate masurile…

- Rata anuala a inflației a scazut mai puțin decat s-a anticipat , creșterea economica s-a bazat in special doar pe cererea interna, exporturile nu reușesc sa țina pasul cu importurile, redresarea economica se face intr-un ritm mai lent, construcțiile și producția industriala au intrat in zona negativa,…