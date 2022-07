BNR a majorat peste așteptări dobânda de politică monetară, cu un punct procentual Banca Naționala a Romaniei a decis, in ședința Consiliului de Administrație de astazi, majorarea dobanzii de politica monetara cu un punct procentual, adica mai mult decat așteptarile economiștilor, de 0,75 puncte procentuale. Astfel, nivelul dobanzii de politica monetara a ajuns la 4,75% pe an, de la 3,75% anterior. De asemenea, BNR a decis majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75 la suta pe an, de la 4,75 la suta pe an și creșterea ratei dobanzii la facilitatea de depozit la 3,75 la suta, de la 2,75 la suta pe an, incepand cu data de 7 iulie 2022. Banca Centrala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

