BNR a majorat din nou dobânda de politică monetară, cu 0,25 puncte procentuale Banca Naționala a Romaniei a majorat din nou dobanda de politica monetara cu 0,25 de puncte procentuale. Dobanda BNR a ajuns astfel la 7% pe an dpa opt majorari consecutive in ultimul an. In noiembrie 2021 dobanda BNR era de 1,75%. Aceasta inseamna o noua majorare ușoara a ratelor bancare, fiind așteptat ca ROBOR sa mai creasca in perioada urmatoare. Fața de acum un an, ratele creditelor ipotecare sunt mai mari și cu 1.000 de lei, in funcție de maturitatea creditului. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de astazi, 10 ianuarie 2023, a hotarat urmatoarele:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

