Banii pastrați la saltea de catre romani au atins un nivel record: peste 65 de miliarde de lei la finalul acestui sezon estival. Creșterea fața de primavara este semnificativa, depașind 5% in trecerea de la primul la al doilea trimestru. Ca punct de referința, aceasta suma depașește capitalizarea bursiera a companiilor Renault, Volvo și Carrefour. Chiar și exprimata in euro, valoarea lichiditaților in afara sistemului bancar s-a multiplicat de 5 ori: de la 3 miliarde de euro, la peste 15 miliarde de euro in vara acestui an. Daca presupunem un preț mediu de 60.000 de euro per locuința, banii ascunși…