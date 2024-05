Stiri pe aceeasi tema

- „Vreau sa vorbesc despre interventia statului in piata de gaze naturale. Au existat trei mari interventii: perioada 2009-2012, perioada 2019-2020 si 2021-2024. (…) Momentul octombrie 2021 cand se plafoneaza pretul la consumatorul casnic, fata de pretul care s-a fi stabilit pe piata daca nu ar fi existat…

- „Tot mai multe companii americane isi indreapta atentia catre Romania pentru investitii. M-am intalnit astazi cu delegatia Departamentului pentru Comert al Statelor Unite ale Americii condusa de Cynthia Aragon, Director Executiv al Advocacy Center, pentru a discuta despre consolidarea colaborarii bilaterale…

- Piața rezidențiala a inceput anul 2024 in forța, cu un prim trimestru incheiat cu o creștere de 18% a numarului tranzacțiilor... The post PIAȚA REZIDENȚIALA IN ROMANIA Evoluție a prețurilor la locuințe pe fondul creșterii cererii first appeared on Informatia Zilei .

- Piața din Romania a fost martora unor insolvențe „celebre” in ultimii ani. De la falimentul Blue Air, Vivre Deco sau Elefant, am vazut cum, chiar și unele dintre cele mai mari companii din țara pot intampina probleme financiare și de gestionare a...

- ”Consiliul Concurentei supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Uniunea Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR) si mai multe companii pentru a inlatura ingrijorarile concurentiale identificate care au condus la declansarea investigatiei pe piata productiei si/sau comercializarii carnii…

- Angajații TAROM ar putea organiza mitinguri de protest, in vara, in cazul in care conducerea companiei aeriene de stat și guvernanții nu vor fi de acord cu majorarea salariilor. Președintele Sindicatului Unit TAROM (SUT), Narcis Pascu, a declarat, pentru cotidianul național „Romania libera”, ca procesul…

- Sindicatul OZN al insotitorilor de bord a declarat sambata ca greva, care a fost votata de membri, va afecta plecarile de pe aeroportul din Frankfurt marti si plecarile din Munchen miercuri. Lufthansa a spus ca aproximativ 100.000 de pasageri ar fi probabil afectati. Grupul de companii aeriene a avertizat…

- Leul este supraevaluat. Analiza efectuata de economiștii de la Erste Bank indica faptul ca cursul de schimb real a fost supraevaluat timp de 1,5 ani, din cauza diferenței persistente și ridicate intre inflația din Romania fața de cea din zona euro produsa de explozia prețurilor la energie, la produsele…