BMW vrea să-şi dubleze anul acesta vânzările de vehicule electrice. Grupul german produce în prezent 13 modele electrificate BMW vrea sa-si dubleze anul acesta vanzarile de vehicule electrice. Grupul german produce in prezent 13 modele electrificate Grupul BMW a anuntat vineri ca intentioneaza sa-si dubleze anul acesta vanzarile de vehicule pur electrice, deoarece producatorul auto german si rivalii sai se lupta sa lanseze noi modele pentru a indeplini tintele de emisii si pentru a ajunge din urma liderul pietei, Tesla. De asemenea, prin includerea modelelor hibride plug-in, BMW vrea să înregistreze o creştere de 50% a vânzărilor de vehicule electrificate, faţă de anul 2020. Anul… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

