BMW prezintă noul Seria 7 şi modelul electric i7, cu tehnologie avansată, design polarizant BMW a oferit primele detalii si imagini pentru noile automobile din Seria 7, dar si varianta electrica i7. Noul sedan este ultra dotat, cu tehnologie de varf, iar in centrul experientei sta un ecran urias, de 31.3 inch. Masina reprezentativa pentru BMW este acum noua Serie 7. Designul a polarizat deja lumea, prin botul bombat si grila masiva, dar si farufrile discrete. Blocurile frontale de lumini au fost regandite si sunt clar inspirate de BMW X7. Grila are acum un contur iluminat, iar in spate vedem stopuri LED inguste. Sedanul germanilor va sosi cu un ampatament lung, dar are multe variante,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul capitan al Columbiei, Freddy Rincon, se afla in stare critica, cu rani grave la cap, dupa ce a fost implicat intr-un accident de mașina in Cali. Rincon conducea un autoturism in care se aflau alte patru persoane cand a intrat in coliziune cu un autobuz, luni dimineața, relateaza BBC Sport,…

- Diana a fugit din Cernihivul bombardat alaturi de soț, de mama ei și de cumnat. Au plecat de acasa patru, au scapat doi, iar ea a fost schilodita de armele forțelor ruse. Tanara de numai 22 de ani a povestit pentru publicația ucraineana Fakty momentele terifiante prin care a trecut.De mai bine de o…

- Ce este o baterie de mașina și cum funcționeaza? Bateria mașinii este un dispozitiv electrochimic care stocheaza energia electrica și o pune la dispoziție dupa cum este necesar pentru a porni motorul, a furniza energie electrica pentru lumini, radiouri și alte echipamente electrice atunci cand este…

- Sunt aspecte prin care Mercedes-Benz EQS 580 4Matic se recomanda ca un automobil de top. Fireste, asa ceva are si un pret situat foarte sus. Dar cu autonomia de croaziera rapida, cum sta? La o masina atat de mare (lungime de 5216 mm, masa proprie de 2582 kg) e nevoie si de o baterie mare, astfel incat…

- Fie ca vorbim despre puterea, viteza sau manevrabilitatea lor crescuta, mașinile sport vor fi intotdeauna un punct de interes pentru pasionații de automobile. Conducerea unei mașini puternice și rapide nu este niciodata despre deplasarea din punctul A in punctul B, ci despre mult mai mult. Este despre…

- Politistii de frontiera romani au depistat și indisponibilizat in timpul controlului un autoturism de lux BMW, an de fabricatie 2020, care figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritatile din Italia.

- Seria Honor 60 a fost lansata la final de an 2021, dar lipsea si un membru mai accesibil al acestei familii. E vorba despre Honoe 60 SE, care tocmai a debutat si duce la 3 numarul de terminale din aceasta gama. Asemenea multor alte telefoane din ultima vreme, el vine cu muchii plate inspirate de iPhone-uri.…

- Mult asteptata „consola” de la Valve, de fapt un PC in format de consola portabila e gata sa ajunga la public. Valve a confirmat ca Steam Deck va sosi la final de luna februarie, iar cei care au rezervat terminalul vor primi o invitatie pe 25 februarie. Vor avea la dispozitie 3 zile pentru a plasa comanda,…