BMW i3 REX: Ce este, cnd merită, cnd nu merită Deși a fost lansat in 2013, BMW i3 REX m-a lasat cumva rece pana acum. Și nici n-am condus unul, chiar daca am parcurs mii de kilometru cu alte BMW-uri i3 (fara REX). Denumirea vine de la Range EXtender și sugereaza faptul ca aceasta mașina de oraș are și un motor pe benzina adițional sistemului de propulsie electric principal. Dupa cateva zile petrecute impreuna am inceput sa ințeleg mai bine ce este BMW i3 REX, cand merita sa ai unul și cand nu merita. Iata, așadar, raționamentele și concluziile mele. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

