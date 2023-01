BMW fără discuri de frână pe spate, găsit de inspectorii RAR în trafic Inspectorii Registrului Auto Roman (RAR) au gasit in trafic o mașina careia ii lipseau discurile de frana ale roților din spate, acestea fiind demontate. „Colegii noștri de la RAR Caraș-Severin au verificat un autovehicul care a fost oprit de polițiștii rutieri și au constatat ca ii lipseau discurile de frana ale roților din spate. Ați […] Articolul BMW fara discuri de frana pe spate, gasit de inspectorii RAR in trafic a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gușa considera ca Țiriac - sau „Titi Ionescu”, așa cum semna turnatoriile - este prezentat ca un mare campion in tenis, deși este evident faptul ca acesta a fost un tenismen mediocru, insa afilierea la vechea securitate l-a ajutat.„Voi ați prelaut articolul și va felicit. Titul este „Am priceput…

- In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 19 apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor. Cele mai multe, respectiv 7 apeluri, au fost in județul Cluj, apoi 3 in Gorj și Lupeni, 2 in Voineasa și cate un apel in Prahova, Maramureș, Caraș Severin…

- Conflictul politic dintre PMP Turda și administrația locala continua. PMP Turda aduce in atenția publica experiența unui turdean care a incercat sa ocoleasca o zona aglomerata a Turzii și a ajuns intr-o zona plina de lucrari. Turdeanul care și-a exprimat nemulțumirea in mediul online, a relatat ca a…

- Proprietarul unei Dacia Spring s-a transformat in „Dorel" la volan. A avut nevoie sa transporte un obiect lung, dar in loc sa ridice hayon-ul si sa-l pune de-a lungul masinii, a dat geamurile spate jos si l-a carat de-a latul punand in pericol participantii la trafic. Cel putin inconstient a fost un…

- Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, acesta a fost supus testarii cu aparatul etilotest, prezentand o alcoolemie cu o valoare de 0,86 mg/l alcool pur in aerul expirat. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca șoferul avea suspendata și exercitarea dreptului de a conduce…

- Vestea dispariției jurnalistului MIHAI BALTAG a cazut ca un traznet peste colegii din presa locala și peste intreaga mișcare sportiva buzoiana. Mihai a fost un un coleg de toata cinstea și un om de presa desavarșit, jurnalistul care a izbutit sa trateze cu aceeași seriozitate și deferența toate sporturile…

- CARAȘ-SEVERIN – Considerat unul din cele mai periculoase drumuri naționale din țara, DN 6 nu-și dezminte renumele! In aceasta dimineața s-a inregistrat un nou accident! „Trafic ingreunat pe DN 6 la Teregova, in Caraș-Severin, in urma unui accident. O coliziune intre un autotren și un autoturism. Se…

- "La o prima vedere, ar putea parea ca in fotografii sunt arcuri elicoidale “impanate” cu bucați de cașcaval. De fapt, vedem rețeta perfecta prin care proprietarul unui vehicul și-a pus in pericol propria siguranța, dar și pe a celorlalți participanți la trafic.Acest vehicul s-a prezentat la RAR Tulcea…