Stiri pe aceeasi tema

- Regina frumuseții a murit! Landy Parraga, in varsta de 23 de ani, și-a gasit sfarșitul intr-un mod șocant. Tanara a fost impușcata intr-un restaurant din provincia tropicala Los Rios. Din nefericire, medicii sosiți la fața locului nu au mai putut sa o salveze. Landy Parraga a murit la varsta de 23 de…

- Noi detalii halucinante ies la iveala in cazul Mirelei, femeia ale carei ramașite au fost gasite pe un camp din Dambovița. In timp ce presupusul criminal susține ca nu are nicio legatura cu cele intamplate și se considera nevinovat, cei care il cunosc au o varianta diferita, avand in vedere ca și fosta…

- Irinel Columbeanu a fost vizitat la azil de Oana Cojocaru, care l-a și scos la o plimbare. Fostul milionar a fost bucuros de intalnirea cu fosta iubita, care e mai tanara decat el cu 40 de ani. Timp de trei ani de zile Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru au avut o relație, din 2018 pana in 2021, insa…

- Accident grav azi-noapte in județul Neamț. Trei tineri au murit și alți patru au fost raniți dupa ce doua mașini s-au rasturnat in doua curți. Tragedia a avut loc in comuna Borca. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje SMURD și de la descarcerare pentru scoaterea victimelor. Pana la sosirea…

- Fosta judecatoare Mirela Anton, de la Tribunalul Iași, a murit subit marți, la doar 54 de ani, scrie Ziarul de Iași. „Nu era bolnava. A fost pur si simplu un accident. Din cate am inteles, a cazut pe scari in casa. A mai apucat sa-si sune sotul, dar intr-un sfert de ora s-a terminat“, a spus o […] Articolul…

- Savo Milosevic, 50 de ani, legendarul atacant sarb, acum selecționerul Bosniei, și-a pierdut mama lovita de maladie, tatal ucis de bunic, unchiul și fratele in accidente rutiere. „E greu sa supraviețuiești dupa tot ce s-a intamplat". A ramas puternic afectat, dar a supraviețuit. # Și joi infrunta Ucraina…

- Reprezentanti ai Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova au declarat, marti, pentru News.ro, ca patru angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti sunt inculpati in urma incendiului produs in noiembrie 2021 in sectia de boli infectioase a spitalului, cunoscuta ploiestenilor sub denumirea Spitalul…

- Fosta soție a lui Alin Tișe, șefului Consiliului Județean Cluj, a murit de malarie. Aceasta rste concluzia medicilor legiști care au finalizat autopsia. Camelia Tișe a fost gasita moarta in propria locuința. Aceasta tocmai se intorsese dintr-o excursie in Zanzibar.