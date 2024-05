Stiri pe aceeasi tema

- Doi lideri Hamas au fost uciși in Gaza de militarii israelieni. Anunțul a fost facut de armata israeliana IDF. Potrivit acesteia, cei doi au fost omorați in weekend. Doi lideri Hamas insarcinați cu conducerea luptatorilor au fost uciși in timpul unor atacuri aeriene in Gaza, au anunțat luni Forțele…

- Fortele armate ale Rusiei au lansat vineri dimineata un atac terestru cu blindate asupra regiunii Harkov, din nord-estul Ucrainei, avansand un kilometru in apropierea orasului de frontiera Vovceansk intr-un efort de a crea o zona-tampon, a declarat o sursa militara ucraineana de rang inalt, citata de…

- Forțele ruse au atacat orașul Harkov cu drone in noaptea de joi. Cel puțin patru persoane au murit, iar alte zece au fost ranite, relateaza ukrinform.net. „Patru persoane au murit, cel puțin 10 au fost ranite. Blocurile de locuințe și casele dintr-o zona privata au fost deteriorate”, a scris pe Telegram,…

- Un salt semnificativ s-a observat in Rusia in ceea ce priveste numarul de persoane care au semnat contracte pentru a se alatura fortelor armate dupa atacul sangeros de luna trecuta la o sala de concerte de langa Moscova, a declarat miercuri Ministerul Apararii rus, citat de Reuters, scrie Agerpres.…

- Israelul a bombardat cel puțin trei case din orașul Rafah in cursul nopții, provocand noi temeri in randul celor peste un milion de persoane care se adapostesc in acest ultim refugiu situat la marginea sudica a Fașiei Gaza ca ar putea avea loc curand un asalt terestru, cu care Israelul amenința de mult…

- Forțele rusești au lansat atacuri cu 36 de drone in mai multe regiuni ucrainene in cursul nopții de miercuri spre joi, lovind infrastructura civila, au declarat autoritațile din Ucraina. Armata ucraineana a declarat ca a doborat 22 din cele 36 de drone lansate de Rusia. Cinci au fost doborate deasupra…

- Fortele israeliene au facut un raid peste noapte in capitala administrativa palestiniana, Ramallah, in Cisiordania ocupata, ucigand un tanar de 16 ani intr-o tabara de refugiati in timpul celei mai mari operatiuni de acest fel din ultimii ani, au declarat luni surse palestiniene citate de Reuters. Armata…

- Cel putin 11 oameni au fost ucisi intr-un atac aeriean al Israelului asupra unei tabere de refugiati aflata langa o maternitate din Rafah, a declarat, sambata, Ministerul palestian al Sanatatii din Gaza, citat de CNN, scrie news.ro. Atacul a lovit zona unde locuitori stramutati din Gaza se adaposteau…