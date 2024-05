Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat ca cinci soldati ai sai au fost ucisi de tirurile propriilor tancuri israeliene in nordul Fasiei Gaza, intr-unul dintre cele mai mortale incidente de acest gen de la inceputul razboiului impotriva Hamas, in octombrie, relateaza BBC.O ancheta initiala a constatat ca doua tancuri…

- Cinci militari israelieni au fost uciși in Gaza. Ei au fost loviți din greșeala de focul unor tancuri israeliene, susține presa din Israel. Armata israeliana anunța ca este unul dintre cele mai grave incidente de la inceputul conflictului din Gaza. Presa israeliana citata de BBC anunța ca militarii…

- Armata israeliana anunța marți ca a atacat poziții de lansare Hamas. Acestea sunt in sudul Fașiei Gaza. De asemenea, a fost vizat un grup de militanți Hamas, au mai anunțat israelienii. Forțele aeriene israeliene anunța ca au distrus doua poziții de lansare ale Hamas in Gaza. Avioanele de vanatoare…

- Armata israeliana (IDF) i-a avertizat pe palestinieni sa evite deplasarile in nordul Fașiei Gaza. „Este o zona periculoasa” in care se dau lupte, au transmis israelienii. Sute de mii de palestinieni au fugit din zona dupa ce au inceput luptele dintre Israel și Hamas. Armata israeliana a reinnoit avertismentele…

- Noul sistem de aparare „C-Dome", versiunea navala a scutului antiracheta „Iron Dome", a fost pus in funcțiune pentru prima data pentru a contracara un aparat „suspect" care a patruns in spatiul aerian al Israelului, a anuntat marti dimineata armata israeliana, relateaza AFP, citata de Agerpres.„Dupa…

- Armata israeliana, IDF, a transmis avertismente care conțineau informații contradictorii și uneori a denumit greșit cartierele, ceea ce i-a facut sa fie confuzi pe locuitorii din Gaza, inaintea atacurilor, a descoperit BBC, care publica o analiza ampla pe acest subiect.Experții spun ca astfel de greșeli…

- Ministerul Sanatatii condus de Hamas a anuntat, sambata, ca noua persoane au fost ucise de focuri de arma israeliene asupra unei multimi care astepta sa fie distribuite ajutoare in nordul Fasiei Gaza, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Armata israeliana a reținut un agent de rang inalt al gruparii palestiniene Hamas, presupus implicat in rapirea și uciderea a trei baieți in 2014, in timpul operațiunii sale in curs de desfașurare la Spitalul Al-Shifa din orasul Gaza, a anunțat armata israeliana, relateaza CNN citat de Rador Radio Romania.…