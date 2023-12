Bluza de logodnă a prințesei Diana va fi scoasă la licitație Bluza roz din crep, cu un guler cu volane și pliuri largi in partea din fața, pe care Prințesa Diana a purtat-o in portretul sau de logodna din 1981, va fi scoasa la lictație de Casa Julien’s Auctions, in Beverly Hills, California. Casa „Julien’s Auctions and TCM Present: Hollywood Legends” va scoate la licitație, in decembrie, in Beverly Hills, California, mai multe piese vestimentare care au aparținut Prințesei Diana. Intre acestea se afla bluza roz cu volanașe pe care Lady Di a purtat-o intr-o fotografie publicata in revista „Vogue”, chiar in momentul in care anunța ca a fost ceruta in casatorie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe atenționeaza romanii care calatoresc in Italia in privința unei greve generale de 24 de ore, in domeniul transportului feroviar și maritim. O greva generala in domeniul trasportului feroviar și maritim este anunțata in Italia, pentru astazi. Ministerul Afacerilor Externe…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta a atribuit un contract firmelor Ovavinci si Drugon International. Valoarea achizitiei ajunge la 241.596 de lei, fara TVA. Obiectul achizitiei este contract furnizare produse in vederea dotarii a doua casute de tip familial si a…

- ”Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA va informeaza ca SRCF Timisoara a lansat procedura de achizitie publica a serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor de construire a unei linii de cale ferata care va asigura legatura directa cu Aeroportul International Traian Vuia Timisoara si de modernizare…

- In țara noastra, in ultimul an, peste jumatate de milion de copii au trait fara un parinte, unii, chiar fara ambii parinți, plecați pentru a munci in strainatate, subliniaza un studiu efectuat de Organizația Salvați Copiii. Potrivit studiului, un copil din patru a trecut prin experiența unui parinte…

- Florenta, una dintre cele mai populare destinatii turistice din Italia, a interzis noile inchirieri pe termen scurt a spatiilor de locuit din centrul istoric al orasului, prin intermediul unor platforme precum Airbnb, in incercarea de a elibera mai multe locuinte pentru localnici, transmite marti Reuters.

- A inceput licitația pentru proiectul de modernizare a Aeroportului Internațional „Henri Coanda”. Valoarea totala a proiectului este de 117,6 milioane de lei. In sfarșit, se vor face lucrari de modernizare la Aeroportul Internațional „Henri Coanda”, din Otopeni. Compania Naționala Aeroporturi București…

- Sorana Cirstea (33 de ani, #30 WTA) a fost eliminata in aceasta dimineața in sferturile de finala de la US Open. Invinsa clar de Karolina Muchova (27 de ani, #10 WTA), 0-6, 3-6, romanca a ratat șansa de a intra in premiera in semifinalele unui Slam. Sorana n-a mai repetat prestațiile solide din acest…

- Romania va taxa veniturile excepționale ale bancilor. Anunțul vine din partea ministrului Finanțelor, Marcel Boloș, care susține ca aceasta masura a fost introdusa in pachetul de masuri fiscale discutat in coaliție. Țara noastra ar trebui sa urmeze modelul statelor europene care au luat decizia impunerii…