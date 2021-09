Stiri pe aceeasi tema

- Cotatiile futures la bumbac au trecut marti peste pragul de un dolar pentru o livra prima data in ultimii zece ani, in contextul in care vremea nefavorabila si problemele din industria de shipping pun in pericol livrarile de bumbac, ceea ce va duce la cresterea costurilor pentru imbracaminte in toata…

- Cotatia aluminiului a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani la bursa de la Londra, in continuarea unei tendinte care dureaza de aproape un an, pe masura ce cererea creste iar oferta este supusa la presiuni, in special in China, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Un grup format din 17 migranti din India, Bangladesh si Pakistan, care au intrat ilegal in Romania, venind din Serbia, au fost depistati de politistii de frontiera in zona Dudestii Vechi - Sannicolau Mare, in timp ce incercau sa ajunga in Timisoara, calauziti de un cetatean roman, pentru a pleca…

- Prețul unei cani de cafea crește continuu și nimeni nu pare sa fie ingrijorat, relateaza Bloomberg. Cafeaua arabica s-a scumpit cu 50% in ultimele 12 luni, atingand in iulie cel mai ridicat nivel din 2014, dupa ce seceta și inghețul au deteriorat culturile din Brazilia, cel mai mare producator mondial.…

- Japonia, astazi, 6 august, comemoreaza 76 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima. Comemorarea din acest an vine cu o controversa legata de refuzul Comitetului International Olimpic ca sportivii sa se alature ceremoniei si sa tina un minut de reculegere la Jocurile Olimpice Tokyo 2020,…

- CHIȘINAU, 17 iul - Sputnik. Moscova ține degetul pe pulsul regiunii, contacteaza cu talibanii, ii avertizeaza cu privire la pierderile pe care vor suferi in cazul unei expansiuni in statele aliate cu Rusia din Asia Centrala, nu are incredere prea mare in promisiunile ale “oficiului politic” al organizației…