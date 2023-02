Blue Air, destinație faliment! Justiția tocmai a refuzat concordatul preventiv Blue Air , companie preluata de stat, a incercat sa scape de insolvența, insa Justiția a respins planul. In lipsa unui cumparator, compania risca intre in faliment. Justiția romana a constatat nereușita concordatului preventiv privind societatea Blue Air Aviation , trecuta de puțina vreme in posesia statului roman, și a decis inchiderea acestei proceduri. Hotararea va putea fi reclamata in termen de 7 zile de la comunicare la Tribunalul București. Prin aceasta sentința, Blue Air se vede vaduvita de protecția pe care legea romana o ofera companiilor pentru a evita insolvența. Concordatul preventiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

