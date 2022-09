Blue Air a transmis clientilor ca nu poate relua zborurile pe 10 octombrie, așa cum anunțase inițial, din cauza dificultaților financiare, și nu a mai avansat un nou termen. Zborurile Blue Air au fost intrerupte din 6 septembrie, in urma popririi pe conturile companiei. Zboruri anulate pentru sute de mii de romani Sute de mii […] The post Blue Air continua sa-si enerveze clientii! Mesaje scandaloase: și zborurile dupa 10 octombrie vor fi anulate first appeared on Ziarul National .