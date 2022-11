”Ministerul Finantelor, in calitate de garant al imprumutului acordat companiei aeriene Blue Air Aviation de catre Eximbank SA, a semnalat bancii, in calitatea sa de creditor, sa analizeze posibilitatea punerii in aplicare a prevederilor Scrisorii de Garantie care acordau finantatorului dreptul de executare a acesteia. Demersul a fost necesar ca urmare a neindeplinirii in mod repetat de catre compania aeriana Blue Air a obligatiilor asumate in cadrul ajutorului de stat oferit de Statul Roman, respectiv neachitarea dobanzilor si a ratelor de capital aferente creditului contractat cu garantia statului”,…