BLUE AIR anunță deschiderea bazei la Aeroportul Iași și lansarea a cinci zboruri directe Blue Air iși consolideaza prezența in Iași, deschizand o baza operaționala și zboruri directe și de conexiune catre peste 23 de destinații, incepand cu 27 martie 2022. Blue Air va avea o aeronava Boeing 737-8-MAX la baza din Iași și va opera, in total, 8 servicii directe și peste 15 zboruri de conexiune de pe Aeroportul Iași. Compania Blue Air opereaza in prezent zboruri directe de la Iași la Londra-Heathrow și București-Otopeni. Incepand cu luna decembrie a.c., Blue Air va adauga un nou serviciu direct de la Iași la Dublin, urmat de inca 5 noi zboruri directe de la Iași la Paris, Roma, Barcelona,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

