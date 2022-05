Blue Air amână lansarea noilor zboruri din baza de la Iaşi până pe 15 iulie Blue Air va amana lansarea unor zboruri selectate de la baza din Iasi pana pe data de 15 iulie 2022, iar toti clientii afectati vor fi anuntati din timp, astfel incat sa isi poata adapta planurile de calatorie in mod eficient si cu minimum de inconveniente, a anuntat compania. Potrivit operatorului aerian, acesta se afla intr-un proces de reinnoire completa a flotei, dupa ce a receptionat deja cinci noi aeronave Boeing 737-8 MAX. „Din cauza intarzierii livrarii aeronavelor programate pentru 2022, Blue Air este nevoita sa efectueze o ajustare temporara a capacitatii bazei sale din Iasi, amanand… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca v-ati facut deja rezervari pentru zboruri in sezonul estival, va trebui sa verificati bine, din timp, daca mai exista cursa respectiva. Blue Air a amanat deschiderea unor destinatii de la Iasi tocmai in septembrie, iar alte curse au fost ajustate. Astfel, rezervari pentru Roma (Fiumicino) se pot…

- Blue Air va amana lansarea unor zboruri selectate de la baza din Iasi pana pe data de 15 iulie 2022, iar toti clientii afectati vor fi anuntati din timp, astfel incat sa isi poata adapta planurile de calatorie, informeaza compania aeriana. Blue Air se afla intr-un proces de reinnoire completa a flotei,…

- ”Asteptam cu nerabdare sa ne intoarcem in spatiu in trimestrul patru si sa lansam servicii comerciale in primul trimestru al anului viitor”, a declarat directorul general Michael Colglazier. Compania fondata de Richard Branson planuise anterior sa lanseze serviciul de zbor spatial comercial in trimestrul…

- Compania aeriana Blue Air a anuntat, miercuri, ca va opera in acest an zboruri catre 13 destinatii de pe Aeroportul din Iasi, printre acestea numarandu-se Barcelona, Paris, Londra, Roma si Munchen. Directorul comercial al Blue Air, Krassimir Tanev, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la…

- Luni, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod, in eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmand a produce 2,5 milioane de pastile in 48 de ore. Conform necesarului realizat de catre autoritati, țara noastra are nevoie de…

- In jur de zece companii aeriene si-au ajustat zborurile programate spre Ucraina pe fondul tensiunilor cu Rusia, a declarat luni ministrul ucrainean al infrastructuri, Oleksandr Kubrakov, precizand totusi ca raman deschise culoarele de zbor pe deasupra tarii si ca zborurile sunt in continuare sigure.…

- Biletele pentru aceasta ruta vor fi disponibile pe site-ul companiei. Din capitala Moldovei, avioanele vor decola zilnic catre Bucuresti la orele 5.00 si 15.00, zborurile retur fiind programate la 6.35 si 16.35. In prezent, Blue Air are trei zboruri pe saptamana intre Iasi si Bucuresti, in timp ce Tarom…

- Spania, Italia, Franța, Israel, Belarus, Letonia, Polonia, Turcia, Qatar. Sunt doar cateva dintre țarile in care au plecat deputați ucraineni in ultimele trei saptamani. Ziarul Ukrainska Pravda a facut lista și a publicat-o aziIn aceeași seara in care președintele Volodimir Zelenski a cerut ca oligarhii…