Membrii din staff-ul lui Trump au confirmat, pentru The Hill, ca blogul nu va ma fi activ, numindu-l „auxiliar eforturilor mai largi pe care le avem și la care lucram”.Nu este clar pe ce alte cai ar urma Trump sa comunice cu susținatorii sai.Va reamintim ca platformele de socializare Twitter și Facebook l-au interzis pe Donald Trump in urma asaltului Capitoliului, invocand afirmațiile sale neacceptate de frauda electorala pe scara larga la alegerile prezidențiale din 2020.In plus de asta, fostul președinte american s-a ales la inceputul acestui an și cu blocarea canalului de Youtube, pentru o…