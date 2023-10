Blocul nostru cel de toate zilele. Miza localelor de la anul e de fapt o miză imobiliară Brrrr! Trosc! Dgdgdgdam! Cine cunoaște Bucureștiul de ceva vreme, știe ca sunetul buldozerelor și al pickammerelor, al muncitorilor suiți pe schele care vociferau dupa femei in pauzele de munca, era candva, nu demult, un fundal sonor constant al orașului. Nu puteai sa intorci capul nicaieri ca rasarea un bloc, nu puteai sa faci doi pași, ca se mai betona un spațiu verde, iar de aici și pana la – exagerand un pic – asfaltarea lacurilor, probabil ca nu mai era decat un pas. Ba chiar frenezia era atat de mare, incat imi imaginez ca dezvoltatorii creasera și o mantra aparte, care sa-i ajute la construcții:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

