Blocul de garsoniere în care a locuit Andreea Esca înainte să devină vedetă/FOTO! ”Aveam un pat și două noptiere” Astazi una dintre cele mai bogate vedete de televiziune, inainte sa devina proprietara pe mai multe imobilie in București, Snagov, Cluj și Sibiu (Porumbacu de Sus), Andreea Esca a locuit cu chirie. Din primele salarii, reporterița din urma cu mai bine de 30 de ani s-a mutat cu chirie intr-o garsoniera cat o cutie de chibrituri, dintr-un bloc de la periferia Bucureștiului cu 10 etaje. ”Aveam un pat și doua noptiere. Hainele le țineam intr-un fel de dulap, pe hol, și bucataria cum o lasase Mamaie, care se mutase la noi ca sa stau eu singura aici. N-am locuit foarte mult, dar a fost amuzant. Mi-am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

