Bloch, BRD: Peste 15.000 de clienți ne-au solicitat activarea măsurilor de sprijin Peste 15.000 de clienți ai BRD au apelat la amânarea plații ratelor, spune într-o discuție cu HotNews.ro președintele bancii, Francois Bloch. Pâna pe 16 iunie, banca nu comisioneaza operațiunile facute prin internet sau mobile banking, iar singurul lucru pe care îi au de facut clienții pentru a solicita activarea masurilor de sprijin este sa intre în legatura cu banca. &"Toate platformele bancii sunt și vor fi operaționale, ATM-urile vor fi alimentate ca și pâna acum, deci clienții noștri nu trebuie sa își faca griji. Dispozitivul nostru din rețea variaza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de azi, 25 martie 2020, programul office urilor ING se modifica Astfel, ele se vor afla la dispozitia clientilor bancii de la 09.00 la 15.00, de luni pana vineri.Zona Self 39;Bank poate fi accesata in continuare la orice ora si in orice zi.Aceasta masura este inca una dedicata sigurantei clientilor…

- Incepand cu data de 23 martie si pana pe 17 aprilie 2020, pentru o parte dintre sucursalele UniCredit Bank programul de lucru cu publicul va fi redesu, potrivit unui comunicat transmis de reprezentantii bancii.Programul se va desfasura intre orele 10:00 – 16:00, cu o pauza de pranz in intervalul…

- Autoritațile locale trebuie sa le asigure sprijin batranilor peste 65 de ani, fara susținatori in Eveniment / on 23/03/2020 at 10:14 / Persoanele cu varsta de peste 65 de ani și fara susținatori sau alta forma de ajutor vor beneficia de ajutor din partea autoritaților locale, potrivit unei prevederi…

- In cadrul OTP Bank Romania, evoluția este urmarita cu atentie, arata un mesaj transmis vineri de oficialii bancii, la solicitarea HotNews.ro. "Avem soluții și un plan bine structurat in cazul tuturor scenariilor și gradelor de severitate formulate și avansate de colegii de la departamentele HR și Risc.…

- București, 17.02.2020 - CEC Bank, banca romaneasca cu cea mai lunga tradiție și cea mai extinsa rețea din Romania, lanseaza contul de economii in lei pentru clienții persoane juridice, prin intermediul caruia aceștia au posibilitatea de a face oricand depuneri cu dobanzi bonificate sau retrageri. …

- Bucuresti, 4 feb /Agerpres/ - Refuzul de a permite accesul in compartimentul cuseta al unui tanar insotit de cainele ghid a fost generat de catre ceilalti calatori din compartiment, care au solicitat acest lucru si care aveau acest drept conform regulamentelor de transport, arata marti CFR Calatori.…

- ​​Cele șapte fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) au realizat în 2019 un randament mediu de 11,8%, cea mai buna performanța din ultimii 9 ani, pe fondul recuperarii deprecierilor cauzate de efectele OUG 114/2018 în economie și pe piețele financiare, precum și evoluțiilor peste…

- Actiunile culturale incluse in proiectul Timisoara Capitala Culturala au fost prezentate premierului Ludovic Orban, in cadrul unei vizite la Bucuresti. Oficialul a fost informat asupra modului de finantare a proiectelor, din bugetul central, asupra angajamentelor financiare asumate de guvern, cu accent…