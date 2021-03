Stiri pe aceeasi tema

- Nava cargo de gabarit mare Ever Given este in continuare blocata in Canalul Suez care leaga Marea Mediterana de Marea Rosie dupa o furtuna de nisip si rafale puternice de vant,iar eforturile de a o misca din pozitie nu au dat rezultate pana acum. Companiile implicate in operatiunile de salvare vor sa…

- Criza din Canalul Suez continua dupa ce o nava cargo de gabarit mare a esuat miercuri dimineata, blocand traficul pe coridorul dintre Marea Rosie si Mediterana prin care trece circa 12% din comertul global. Reorcherele si escavatoarele trimise de autoritati s-au chinuit fara rezultat pana acum sa mute…

- Peste o jumatate de milion de persoane au murit din cauza COVID-19 in Statele Unite de la inceputul pandemiei, potrivit datelor raportate luni de universitatea americana Johns Hopkins, scrie agerpres.ro.In detaliu, 500.

- Oficiali din cadrul Departamentului american al Apararii au declarat ca aproximativ o treime din membrii fortelor armate refuza sa fie vaccinati impotriva COVID-19, in pofida ratei ridicate de contaminare si a participarii lor la campania de vaccinare a populatiei, a informat ieri AFP, preluata de Agerpres.…

- Cele opt gorile de la San Diego Zoo Safari Park, din Statele Unite ale Americii, s-au vindecat, dupa ce au fost infectate cu Covid-19, si sunt pregatite sa primeasca din nou vizitatori, au anuntat reprezentantii acestei gradini zoologice americane, scrie hotnews . Cele opt animale nu au mai putut fi…

- Romanii care calatoresc cu avionul sau cu autocarul in Polonia vor fi obligați sa stea 10 zile in carantina conform ultimelor reglementari anunțate de Ministerul de Externe. Noile norme sunt in vigoare in perioada 28 decembrie 2020 – 17 ianuarie 2021 și sunt valabile pentru toți cetațenii europeni.…

- Imunologul american Anthony Fauci apreciaza ca vor urma zile sumbre in contextul pandemiei de Covid-19, care continua sa faca ravagii in perioada sarbatorilor, informeaza agerpres . Expertul in boli infectioase a declarat pentru postul de televiziune CNN ca este de acord cu estimarea presedintelui ales,…