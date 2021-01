Stiri pe aceeasi tema

- O casa din zona Ștefan Cel Mare a fost cuprinsa de flacari in aceasta dimineața. Se pare ca aceasta este abandonata, iar acolo locuiesc de ceva vreme oameni ai strazii. In aceasta dimineața, o casa din Ștefan cel Mare a fost cuprinsa de flacari. Pompierii militari intervin in acest moment pentru lichidarea…

- Avem mare nevoie de fapte bune, in perioada asta, și avem un exemplu numai bun din Germania: La Berlin, persoanele fara adapost sunt hranite gratuit dupa toate regulile artei culinare in cel mai mare restaurant din oraș.

- Dupa luni de zile in care șantierul de pe strada Grigore Alexandrescu ramasese, pe jumatate, doar un teren plin cu noroi, utilajele au redevenit active pe șantierul care iși propune sa extinda aceasta strada. Primarul Dominic Fritz a facut public faptul ca societatea care se ocupa de lucrari a dorit…

- Doi oameni din varful Primariei Timișoara au fost confirmați pozitiv cu coronavirus. Este vorba despre viceprimarul Ruben Lațcau și secretarul general interimar Caius Șuli. Primarul Dominic Fritz și-a facut un test miercuri seara și este negativ, dar lucreaza deocamdata de acasa.

- Primarul Dominic Fritz a avut, marți, ocazia primei ședințe de plen ”de indata” a Consiliului Local, el solicitand aceasta intrunire pentru a asigura locuri de cazare oamenilor strazii. Ședința a fost necesara pentru a aduce inapoi la Direcția Sociala a primariei un numar de 20 de containere locuibile,…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a semnat, astazi, contractul pentru modernizarea strazii Lipoveni – fundatura cu reprezentanții firmelor care au caștigat licitația pentru realizarea lucrarilor. „Continuam modernizarea strazilor neasfaltate din municipiul Suceava. Am semnat in aceasta dimineața contractul…

- Primarul Dominic Fritz nu mai asteapta finalul negocierilor cu PNL, astfel ca luni va propune alegerea unui viceprimar. Este vorba de colegul sau din USR, Ruben Latcau, sperand ca acesta va obtine votul tuturor consilierilor locali. Negocioerile intre PNL si USR PLUS pentru formarea unor majoritati…

- Trei localitați din județ au depașit rata incidenței de 3 la mia de locuitori. Este vorba despre localitatile: Ciumesti, Camin și Cauas. Alte 3 localitați au depașit rata incidenței de 1,5 la mia de locuitori. Astazi, 30 octombrie 2020, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Satu Mare a adoptat…