Tarile Uniunii Europene vor incerca din nou in aceasta saptamana sa adopte un acord cu privire la noile obiective de energie regenerabila, care au fost blocate de ingrijorarile Frantei si ale altor state ca legea exclude energia nucleara, transmite Reuters. Luna trecuta, un grup de tari, inclusiv Franta, s-au opus in ultimul moment legii UE privind obiectivele mai ambitioase de energie regenerabila, punand in asteptare un pilon principal al planurilor blocului de a aborda schimbarile climatice. Diplomatii din tarile UE vor incerca sa aprobe legea miercuri, potrivit unei agende a reuniunii.…