Stiri pe aceeasi tema

- Ciresele de import, desigur, arata delicios pe taraba, dar pofticiosii doar le privesc deocamdata, din cauza pretului. Vestea buna este ca in doua saptamani vor aparea si ciresele romanesti la un pret chiar si de 5 ori mai mic. Ciresele, 75 lei/kg Cireșele importate din Spania și Grecia au aparut in…

- Siguranța este pe primul loc atunci cand cumparam un apartament. Specialiștii ne explica de ce nu ar trebui sa achiziționam unul intr-o cladire cu multe etaje și la ce riscuri ne expunem. La ce trebuie sa fii atent atunci cand cumperi un apartament Avem de a face cu din ce in ce mai multe cutremure…

- Cei care cumpara frecvent oua, cu siguranța au observat ca acestea sunt clasificate pe categorii in supermarket. Pe langa dimensiune care este M sau L, ouale au și un cod. Dar ce semnificație au codurile de pe oua ? Codurile de pe coaja oualor ofera informații importante despre modul in care au fost…

- Fie ca vrei un TV LG, un TV Sony sau un TV Philips, e bine sa știi care este cel mai bun moment pentru a face achiziția și ce inseamna termenii pe care ii vei intalni in descrierea televizoarelor. Iata mai jos tot ce trebuie sa știi inainte de a-ți cumpara un nou televizor! Cand ... Citește mai mult

- Cu prețurile locuințelor in creștere și cererea in continua ascensiune pe piața imobiliara, achiziționarea devine o decizie tot mai importanta și mai complexa pentru mulți. In acest context, este crucial sa cunoaștem aspectele cheie de care trebuie sa ținem cont atunci cand ne propunem sa cumparam o…

- Cand vine vorba de cum ar trebui sa arate gradina și gazonul, vinovata este mașina de tuns iarba. Dar, conteaza foarte tare și ce fel de echipament folosești. Daca nu știi care sunt diferențele dintre mașina de tuns iarba manuala și cea pe benzina, și vrei sa iți cunperi,

- Pe langa data de expirare, ouale achiziționate din magazine sunt marcate cu diverse coduri care ofera informații esențiale despre acestea. Iata ce reprezinta, dar și de ce sunt foarte importante!

- De luni, 11 martie, au intrat in vigoare noile modificari in privința taxei pentru folosirea rețelei de autostrazi și drumuri naționale, rovinieta. Rovinieta de o zi va fi valabila pentru toate categoriile, apare intervalul de 10 zile pentru unele categorii, iar intervalul de 90 de zile va fi inlocuit…