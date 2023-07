Blink e acum 49 Brasserie! Te așteaptă pe o terasă de vis, cu un meniu nou, savuros Daca va fuge gandul la un pranz, un mic dejun sau o cina delicioasa savurate cu prietenii pe o terasa racoroasa in inima orașului, musai sa ii lasați pe cei de la 49 Brasserie sa va rasfețe papilele gustative. Localul cu terasa care ii ia locul fostului Blink vine cu un look nou, dar și cu preparate proaspete, savuroase pe care nu le gasiți in alta parte. Pizza, bruschete sau salata cu burrata, mancare asiatica sau creveți gatiți ca la carte, paste savuroase, burgeri suculenți sau salata cu biban sunt doar cateva dintre preparatele cu care va așteapta 49 Brasserie, care vine sa-i ia locul fostului… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar ce abia și-a sarbatorit majoratul a furat in urma cu cateva zile un televizor de pe terasa localului Brick`s. Polițiștii l-au identificat rapid, iar acum se racorește dupa gratii. Tanarul apucase deja sa vanda televizorul. Incidentul s-a petrecut in 23 spre 24 iulie, pe terasa localului Brick`s.…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi 29 iunie 2023, intre orele 09.30 – 14.00 (estimativ), in localitațile Maluț și Braniștea. Intre orele 14.00 – 16.00 (estimativ), se intrerupe apa potabila in localitate…

- Provincia Trentino din nordul Italiei ia in considerare mutarea in Romania a unui urs ''problema'', cunoscut atat sub numele de JJ4, cat si de Gaia, a anuntat vineri tribunalul administrativ din Trento, care instrumenteaza o disputa juridica privind uciderea animalului, transmite DPA.Judecatorii…

- Weekendul acesta sunteți așteptați la Tihuța Retreat! Se redeschide restaurantul, pentru sezonul de vara, iar gazdele va așteapta cu bunatați! Va veți putea delecta cu pizza napoletana și se promite o cafea excelenta! Vine weekendul și va puteți deconecta de cotidian cu o escapada in natura! Aerul de…

- Valea Strajii se transforma in capitala sporturilor pentru o zi! Aici are loc Festivalul Sporturilor pe Valea Bargaului. Vor avea loc demonstrații de arte marțiale, concursuri de alergare și ciclism și chiar skanderbeg sau tir cu arcul. Duminica, incepand cu ora 13:00, Valea Strajii gazduiește Festivalul…

- Fagaraseanca Alina Bica a inceput o viața noua in Italia. Fosta șefa DIICOT, condamnata in Romania, lucreaza in pizzeria partenerului ei. Alina Bica, fosta sefa DIICOT , condamnata in Romania la patru ani de inchisoare cu executare, a fost fotografiata in timp ce vindea pizza in Italia. Ea lucreaza…

- Alina Bica a inceput o viața noua in Italia. Fosta șefa DIICOT, condamnata in Romania, lucreaza in pizzeria partenerului ei.Alina Bica, condamnata la 4 ani de inchisoare pentru favorizarea infractorului, duce o viața liniștita in sud-estul Italiei, in localitatea Altamura, provincia Bari, regiunea…

- Pentru remedierea unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 16 mai 2023, intre orele 08.00 – 14.00 (estimativ) in RODNA, pe str. Granicerilor. Tot astazi, 16 mai, intre orele 09.30 – 12.00 (estimativ), se intrerupe apa potabila…