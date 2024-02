Pescobar a ajuns in pragul disperarii cu Taverna Racilor din Cluj-Napoca, dupa ce nu a reușit sa o redeschida și a avut pierderi uriașe. „Este inimaginabil ce s-a petrecut aici, la Cluj. Nu doresc niciunui antreprenor sa pațeasca ce am pațit noi la Cluj, sa stam o luna de zile inchiși. Am facut locația asta de la zero. M-a costat vreo 800.000 de euro locația asta. Am ținut o luna deschis și apoi am fost o luna inchiși”, a afirmat Pescobar. Pescobar a recunoscut, in cele din urma, ca a deschis localul din Cluj, fara a avea autorizații de la ISU Cluj, declarand ca a fost nevoit acum sa schimbe tavanul…