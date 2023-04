Blat PSD-PNL la Suceava. Omul lui Flutur, candidatul PSD la Primăria Suceava Campania electorala pentru alegerile locale de anul viitor a demarat in forța in mai multe județe, dar in același timp au aparut și mutarile care anunța blatul local intre PSD și PNL cum este cazul de la Suceava. Omul lui Flutur, reciclat de PSD Fostul manager al Spitalului Județean Suceava Vasile Rimbu a fost impus vineri in funcția de președinte interimar al Organizatiei Municipale al PSD Suceava și, totodata, a fost anunțat ca va fi și candidatul PSD la Primaria Suceava. Aceasta mutare a organizației PSD Suceava, condusa de senatorul Ioan Stan, este oarecum surprinzatoare ținand cont de faptul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

