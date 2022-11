Stiri pe aceeasi tema

- Intre 18 și 21 noiembrie 2022, la Mediaș, se va desfașura primul exercițiu de „blackout”, scenariul fiind acela ca anumite zone din Romania ar ramane trei zile fara gaze și energie electrica, anunța Antena3. Potrivit sursei citate, Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta, a explicat…

- Potrivit unui expert in energie, nu este exclusa o pana majora de curent in Romania, in lunile care urmeaza. Adrian Borotea, vicepreședintele Asociației Romane pentru Energie Eoliana, a spus ca exista intotdeauna un astfel de risc, in funcție de:"cat de grav va fi la iarna".

- Romania se pregatește pentru un scenariu sumbru in aceasta iarna. De frica unei crize energetice pe fondul razboiului din Ucraina, in zilele urmatoare la noi in țara vor avea loc exerciții de supraviețuire. Mai exact, oamenii vor primi un ghid de supraviețuire pentru trei zile fara curent și gaze. Este…

- In perioada 18-21 noiembrie Romania va face primul exercitiu de Blackout. Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta, a explicat cum proceda daca ramanem fara curent si gaze timp de 72 de ore.

- Ministrul Infrastructurii, Andrei Spinu, susține ca „Moldelectrica a apelat la contractul de avarie semnat cu Romania, iar costul energiei achiziționate prin acest contract este intre 190 și 348 EUR/MW”. „Este un preț mare? Da, este un preț mare. Dar daca economisim putem sa platim mai puțin. Va mulțumesc…

- Ministrul Infrastructurii, Andrei Spinu, susține ca tarifele la energia electrica ar putea exploda. „Moldelectrica a apelat la contractul de avarie semnat cu Romania, Costul energiei achiziționate prin acest contract este intre 190 și 348 EUR/MW. Este un preț mare? Da, este un preț mare. Dar daca economisim…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, susține ca tarifele la energia electrica ar putea exploda. „Moldelectrica a apelat la contractul de avarie semnat cu Romania, Costul energiei achiziționate prin acest contract este intre 190 și 348 EUR/MW. Este un preț mare? Da, este…

- Ionel Danca, fost purtator de cuvant al PNL, acuza ca guvernul e complice in criza energetica și ca face bani prin creșterea prețurilor. Mai mult, Danca prezice ca Romania va ramane in pana de curent in plina iarna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…