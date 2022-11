Black Friday 2022 – Vacanțe pentru anul 2023! Black Friday 2022 include și cele mai spectaculoase destinații in perioadele in care turiștii iși doresc cel mai mult sa calatoreasca. Prin urmare, sunt vacanțe pentru tot anul 2023! Este vorba despre campania Black Friday 2022 a Eturia, care in acest an include 80 de pachete de vacanța care acopera toate continentele si regiunile: Caraibe, Oceania, Asia, Africa, SUA si Europa. Agenția propune o gama de vacanțe insoțite de reduceri de pana la 600 euro/pachet/persoana. Este vorba despre zeci de destinatii incluse in promo Black Friday, inclusiv țari care in timpul pandemiei au fost complet inchise,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Sondaj in 22 de țari cu privire la problemele cheie cu care se confrunta lumea de astazi.Cum afecteaza aceste probleme multiple oamenii din intreaga lume? Pe fondul discuțiilor despre o prabușire a ordinii globale, se intorc cetațenii spre interior pentru a se concentra asupra familiei și națiunii?…

