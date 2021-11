Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a tranzacțiilor online realizate prin platforma PayU a ajuns la 357 milioane de lei, în timp ce numarul acestora a atins pragul de 658.000 de tranzacții, în creștere cu 22% fața de anul trecut, arata datele procesatorului de plați. Cea mai mare comanda a fost de 90.000 lei.Din…

- Volumele tranzactionate s au cifrat la aproximativ 300 de milioane de lei fiind inregistrate peste 510.000 de tranzactii.Datele actualizate ale PayU Romania arata ca o tranzactie care a depasit 90.000 de lei a fost cea mai importanta pana la ora 18:00, in cadrul campaniei Black Friday 2021.Volumele…

- Tranzacțiile de Black Friday au ajuns la 411.365 pana la ora 14.00, cu 31,75% mai multe raportat la aceeasi ora din 2020, arata datele PayU Romania. Valoarea medie a cosului de cumparaturi este...

- Valoarea medie a cosului de cumparaturi inregistrata vineri, in primele 30 de minute de la startul campaniei de reduceri Black Friday 2021, se situa la 322 de lei, in timp ce numarul mediu de tranzactii era de 14 pe minut.

- Valoarea si numarul tranzactiilor de plata cu cardurile au crescut cu 60%, in iunie 2021 comparativ cu iunie 2019, accelerandu-se astfel procesul de digitalizare in sistemul bancar pe fondul pandemiei, potrivit analizei DreptulLaBanking, pe baza datelor statistice ale BNR.

- “Netopia Payments, cel mai utilizat procesator de plati electronice din Romania, a inregistrat o crestere de 50% a numarului de tranzactii online cu cardul in primele noua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, in timp ce valoarea totala a acestora a crescut cu aprox. 55%. In intervalul…

- ​Evenimentul de shopping. eMAG Black Friday va avea loc pe data de 12 noiembrie, anunța compania. Anul trecut Black Friday s-a ținut pe 18 noiembrie. Anul acesta, așteptarile vizeaza creșterea plaților cu cardul, diversificarea coșului de cumparaturi cu produse din mai multe categorii și creșterea comenzilor…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 4 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 2%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 118,52%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…