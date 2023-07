Bitza incheie primul sezon al podcastului de gaming Lock and Load Bitza, cunoscut pentru cariera sa de hip-hop-er și pasiunea sa pentru gaming, a incheiat cu succes primul sezon al podcastului sau, intitulat Lock and Load. In timpul celor 8 episoade pline de energie și discuții interesante, Bitza a avut ocazia sa se joace alaturi de invitații sai speciali și sa discute despre jocuri video, industria gamingului și multe altele. „Lock and Load este un podcast cu și despre gaming in care imi chem prieteni sa dam un Counter, un Valorant. Este printre puținele materiale care apar la nivel de gaming, am incheiat primul sezon și ne pregatim pentru al doilea.” a declarat… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

