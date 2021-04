Stiri pe aceeasi tema

- Criptomoneda bitcoin a atins vineri o noua cotatie record: a ajuns la un pas de o capitalizare de piata de 1.000 de miliarde de dolari, ignorand avertismentele analistilor potrivit carora este "spectacol economic secundar" si ofera o protectie redusa impotriva unei

- Bitcoin a sarit de 51.000 de dolari pe unitate! Pragul a fost depașit azi, in premiera, dupa ce in ultima perioada criptomoneda a fost in atenția unor mari companii, precum Tesla și Mastercard. Bitcoin a urcat, in ultimele zile, cu peste 3% pana la un maxim istoric de 51.049 de dolari. Unii analiști…

- Criptomoneda bitcoin a depasit marti, pentru prima data, pragul de 50.000 de dolari, continuand o tendinta de apreciere alimentata de interesul marilor banci si companii precum Tesla, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.In jurul orei 12:35 GMT, un bitcoin costa 50.

- Bitcoin a atins duminica un nou nivel record, apropiat de 50.000 de dolari, continuand avansul sustinut de adoptatea pe scara tot mai larga, pe Wall Street si de catre companii mari, a celui mai valoroase criptomonede din lume, transmite Reuters., relateaza News.ro. Criptomoneda a urcat duminica…

- Pretul bitcoin a atins un nou record și a depasit 48.000 de dolari pe unitate, pentru a doua oara intr-o saptamana, dupa ce Bank of New York Mellon a anuntat ca va oferi servicii de custodie pentru active digitale, transmite CNBC . Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a ajuns in timpul tranzactiilor…

- Pretul bitcoin a depasit, joi, 48.000 de dolari pe unitate, pentru a doua oara intr-o saptamana, atingand un nou maxim record, dupa ce Bank of New York Mellon a anuntat ca va oferi servicii de custodie pentru active digitale, transmite CNBC, conform news.ro. Cea mai valoroasa criptomoneda…

- Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a atins in timpul tranzactiilor un record de 48.481 dolari pe unitate, potrivit datelor site-ului de specialitate CoinDesk. Ulterior, bitcoin a fost tranzactionata in urcare cu peste 7%, la aproximativ 47.913 dolari pe unitate. BNY Mellon, cea mai veche banca…

- De la inceputul acestui an, ethereum s-a apreciat cu 120%, peste avansul de 30% al bitcoin, si a atins miercuri un nou maxim de 1.576,7 dolari pe unitate. ”Listarea contractelor futures pentru ethereum pe o bursa reglementata ar trebui sa imbunatateasca structura pietei cripto, permitand investitorilor…