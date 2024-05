Stiri pe aceeasi tema

- Teodora Meluța (24 de ani), cea mai cunoscuta jucatoare din fotbalul romanesc, a fost invitata din aceasta saptamana a emisiunii „La feminin”. Ea a povestit inceputurile sale in sport, viața departe de familie și calvarul trait dupa o accidentare de coșmar: fractura de tibie și peroneu. Nu evita sa…

- Teodora Meluța, cea mai cunoscuta jucatoare din fotbalul romanesc, a fost invitata din aceasta saptamana a emisiunii „La feminin”, de pe GSP.RO. Aceasta a povestit cum a trait dupa o accidentare de coșmar: fractura de tibie și peroneu, ce planuri are pentru viitorul sau in cariera și a dezvaluit ca…

- START… Sezonul regulat din Liga 3 s-a incheiat la finele saptamanii trecute, iar cele 8 formații ramase in Seria 1 au fost imparțite in doua grupe, play-off (locurile 1-4) și play-out (5-8). CSM Vaslui și Rapid Brodoc vor evolua in play-out și se vor intalni in meci direct in etapa a 4-a, pe 20 aprilie.…

- Cancerul de piele, afectiune care pana nu demult afecta in special persoanele varstnice, apare acum din ce in ce mai frecvent la tineri. Medicul dermatolog Anca Stanciu, a explicat, la Medika Tv, care sunt persoanele cele mai expuse riscului de a dezvolta acest tip de cancer, dar si care sunt semnele…

- Desi nu a avut rezultate bune in ultimele jocuri, Politehnica Timisoara da nu mai putin de patru jucatoare la lotul national pentru primele dueluri din preliminariile Euro 2025 la fotbal feminin. Massimo Pedrazzini, noul selectioner, mizeaza pe Sara Campean, Antonia Bratu, Teodora Meluța și Claudia…

- Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, a declarat vineri ca "nimeni nu ar trebui sa mearga la inchisoare pentru ca a fumat marijuana" si a descris actualele restrictii federale asupra acestui drog drept "absurde", informeaza EFE.

- Nu este un moment pentru a te gandi prea mult și nici nu este un moment in care ar trebui sa permiți sugestiile tuturor din viața ta. In schimb, petrece ceva timp in liniște cu tine, devine foarte clar ce dorești pentru tine și apoi sa-ți voie sa acționezi.Singurele visuri care sigur nu vor deveni realitate…

- Zilele trecute a fost „inaugurat” traseul de Via Ferrata din Cheile Turzii. Practic a inceput un nou sezon plin de adrenalina și aventura. In urma cu 12 ani, a fost inaugurat un traseu unic in Romania, in Cheile Turzii, denumit Via Ferrata. Turiștii spun ca este unul din cele mai frumoase trasee de…