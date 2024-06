Volei: Galonata jucatoare braziliana Gabriella Rocha da Silva, transferata de CSM Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistul Daniel Susanu si a prelungit contractul cu CSM Constanta pentru inca doua sezoane. In sezonul urmator, handbalistul in varsta de 26 de ani va evolua insa, sub forma de imprumut, la o alta echipa din Liga Zimbrilor, ACS HC Buzau 2012. Clubul nostru mizeaza si in viitor pe serviciile pivotului…

- La Campulung Muscel, a avut loc intre 29 mai si 2 iunie, Turneul Final al Campionatului Național U15 Feminin. CSM Constanța, care a sperat de la inceput la o noua medalie, a avut un inceput de turneu dificil, avand de infruntat pe CSV Craiova, in fața careia a cedat in trei seturi disputate, (23-25,…

- Politehnica Femina a incheiat sezonul ieri cu un nou esec. Dupa sezonul dezamagitor s-a confirmat si prima plecare, poate cea mai importanta. Cea a internationalei Teodora Meluta, vedeta alb-violetelor in ultimii trei ani. Sosita pe Bega in urma cu trei ani din Elvetia, de la Lugano, dupa o accidentare,…

- In ultima etapa din sezonul 2023 2024 a Ligii a 3 a la fotbal, seria a treia, turneul play out, Gloria Baneasa a inregistrat o victorie, 2 1 acasa cu Inainte Modelu, iar echipa din judetul Constanta incheie campionatul pe locul doi in play out, la un punct de prima pozitie.Axiopolis Cernavoda a remizat…

- CSM Constanța va incerca sa-și apere trofeul cucerit anul trecut in fața celor de la Dinamo, dupa ce ambele formații și-au caștigat sambata duelurile din semifinalele Final Four-ului Cupei Romaniei. Finala Cupei Romaniei dintre Dinamo și CSM Constanța va fi transmisa duminica de la ora 15:00 de Pro…

- Duminica, 12 mai 2024, in Sala Sporturilor din Constanta, CSM a jucat meciul doi din seria cel mai bun din trei in fata Rapidului, contand pentru clasarea pe locul 5 la final de sezon. Baietii lui Dan Fleseriu Valentin Boian au castigat partida cu 84 ndash; 78, dupa ce i au invins pe "giulesteni" si…

- Portarul George Șelaru va evolua incepand din sezonul viitor pentru formația CSU Suceava. Șelaru (36 ani) a evoluat timp de patru sezoane pentru Potaissa Turda, caștigand impreuna cu Potaissa Turda medalii de argint și bronz in Liga Zimbrilor. De-a lungul carierei, Șelaru a mai evoluat pentru CSM Medgidia,…

- Revenita pe teren dupa o pauza de un an și șapte luni, la turneul de la Miami, SUA, unde a pierdut in turul 1 contra Paulei Badosa, Simona Halep, 32 de ani, a anunțat ca va fi pregatita de antrenorul spaniol Carlos Martinez, 49 de ani.Ibericul a vorbit, miercuri, in premiera despre viitoarea colaborare…