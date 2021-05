Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul tranzactiilor, capitalizarea pietei criptomonedelor a pierdut aproape 1.000 de miliarde de dolari, iar la jumatatea zilei de miercuri era de 1.650 de miliarde de dolari. Bitcoin, cea mai valoroasa si cea mai cunoscuta criptomoneda, era deja sub presiunea unei serii de tweeturi ale sefului…

- Presa a relatat joi ca administratia Biden intentioneaza sa faca o serie de modificari ale codului fiscal, intre care un plan de crestere de aproape doua ori a taxelor pe castigurile de capital la 39,6% pentru persoane care castiga peste 1 milion de dolari. Bitcoin, cea mai valoroasa si mai cunoscuta …

- Cel mai bogat om de pe planeta, Elon Musk, a saracit din doua cuvinte milioane de investitori care aveau bani bagati in piata criptomonedelor. Asa cum spuneam si in materialele anterioare, cand Elon Musk spune ceva despre criptomonede vorbele lui au efect devastator in piata. Dupa ce…

- Producatorul american de automobile electrice a anuntat in aceasta luna o investitie de 1,5 miliarde de dolari in bitcoin. Bitcoin a scazut marti cu pana la 17,2% si a coborat sub pragul de 50.000 de dolari pe unitate. Ulterior, declinul s-a atenuat, la 10,8%, bitcoin fiind tranzactionata la 48.318…

- Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a coborat cu 11% in 24 de ore, coborand pana la un minim al zilei de 45.041 dolari pe unitate, revenind ulterior pana la 48.080 dolari pe unitate. Si alte criptomonede, cu o valoare mai mica, precum ether si XRP, au avut o evolutie negativa. Ether a scazut cu…

- Bitcoin a scazut luni cu peste 10%, la 51.993 de dolari pe unitate, dupa ce miliardarul Elon Musk, proprietarul Tesla, a afirmat weekendul trecut ca preturile criptomonedelor ”par ridicate”, transmite Reuters, scrie news.ro. La un anumit moment, bitcoin a scazut sub nivelul de 50.000 de dolari…

- Pasionații de criptomonede au avut o supriza neplacuta. Moneda virtuala, Bitcoin, s-a devalorizat in urma unor declarații ale lui Elon Musk, potrivit Reuters. Bitcoin a scazut luni cu peste 10%, la 51.993 de dolari pe unitate, dupa ce fondatorul Tesla a declarat weekend-ul trecut ca preturile Bitcoin…

- La un anumit moment, bitcoin a scazut sub nivelul de 50.000 de dolari pe unitate, la un minim al zilei de 47.700 de dolari pe unitate, potrivit datelor oferite de Coin Metrics. Nu este clar ce a provocat scaderea de luni a bitcoin. Sambata, Musk a afirmat ca preturile bitcoin si ether par exagerate.…