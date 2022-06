Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a scazut joi, temporar, sub 26.000 de dolari pentru prima data in ultimele 16 luni, pe fondul unei vanzari mai ample de criptomonede care a sters peste 200 de miliarde de dolari de pe intreaga piata intr-o singura zi, transmite CNBC. Pretul bitcoin a scazut joi dimineata pana la 25.401,29 dolari,…

- Pretul bitcoin a scazut joi dimineata pana la 25.401,29 dolari, conform Coin Metrics. Este prima data cand criptomoneda a coborat sub nivelul de 27.000 de dolari din 26 decembrie 2020. Ulterior, Bitcoin si-a redus pierderile fiind tranzactionata la 29.413,08 dolari pe unitate, in scadere cu 0,1%. Ether,…

- Pretul unui Bitcoin a scazut miercuri sub pragul de 30.000 de dolari pentru a doua oara saptamana aceasta, dupa ce ultimele date au aratat ca inflația din Statele Unite continua sa se situeze la maximul ultimilor 40 de ani. Criptomoneda a scazut pana la 29.026 dolari, cel mai slab nivel din decembrie…

- Bitcoin, cea mai importanta moneda digitala din lume dupa valoarea de piata, a scazut luni cu 5%, pana la 32.860,91 dolari pe unitate, potrivit datelor de la Coindesk. Bitcoin a atins un minim al tranzactiilor de 32.650,02 dolari pe unitate, cel mai redus nivel din iulie 2021. Moneda virtuala a fost…

- Euro, la cel mai scazut nivel din ultimii cinci ani, in comparație cu dolarul: A coborat sub 1,06 dolari pe unitate Euro, la cel mai scazut nivel din ultimii cinci ani, in comparație cu dolarul: A coborat sub 1,06 dolari pe unitate In cursul zilei de miercuri, euro s-a prabușit fața de dolarul american,…

- Saptamana trecuta, Bitcoin a inregistrat o schimbare de direcție, iar creșterile sale recente s-au oprit. Criptomoneda a inceput saptamana tranzacționandu-se sub 47.000 de dolari, crescand luni la un maxim de 47.635 de dolari pe eToro. Simon Peters, analistul platformei de investiții eToro pentru piața…