Bitcoin a revenit duminică la valoarea de peste 50.000 de dolari pe unitate Bitcoin, cea mai valoroasa criptomoneda din lume, a revenit duminica peste nivelul de 50.000 de dolari pe unitate, transmite Reuters. Cea mai cunoscuta criptomoneda din lume a urcat cu 2,11%, avansand cu 1.044,80 de dolari fata de inchidere precedenta, la 50.445,34 dolari pe unitate. Bitcoin s-a apreciat cu 81,9% comparativ cu un minim al acestui an de 27.734 de dolari pe unitate, atins pe 4 ianuarie. Ether, monedalegata de reteaua de blockchain ethereum, a avansat duminica cu 0,26%, la 4.100 de dolari pe unitate, avansand cu 10,78 de dolari comparativ cu inchiderea precedenta. La… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

