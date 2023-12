Bitcoin a depăşit marţi 43.000 de dolari pe unitate, prima oară din aprilie 2022 Pretul bitcoin a crescut cu aproape 4%, pana la 43.478,00 de dolari, potrivit Coin Metrics, extinzand castigurile din ziua precedenta. La un moment fat, bitcoin s-a tranzactionat pana la 43.977,40 dolari pe unitate. Castigurile de marti au dus cresterea bitcoindin acest an la peste 160%. Ether a avansat cu 1,6%, la 2.263,76 dolari pe unitate. Este in crestere cu 88% pentru 2023. Bitcoin a atins noi maxime mai frecvent in ultimele cateva saptamani; a depasit 40.000 de dolari in weekend, pentru prima data din aprilie 2022, dupa ce a inceput noiembrie in jurul nivelului de 34.000 dolari pe unitate.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

