Biserica protestantă olandeză îşi recunoaşte după 75 de ani rolul în persecutarea evreilor Biserica Protestanta din Olanda (PKN) si-a recunoscut duminica rolul in persecutarea evreilor, informeaza dpa. Presedintele PKN, Rene de Reuver, a cerut iertare comunitatii evreiesti, la 75 de ani de la sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial, la o ceremonie de comemorare a tragediei din 1938, cand firmele evreilor din Germania au fost atacate in cursul asa-numitei Kristallnacht - Noaptea de cristal. 'PKN doreste acum sa recunoasca fara rezerve ca biserica a pregatit terenul in care au putu inflori antisemitismul si ura', a spus de Reuver. Biserica a recunoscut si ca a facut prea putin… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

