Stiri pe aceeasi tema

- Doua maicute se afla sub investigatie dupa ce au ramas insarcinate in urma unor calatori misionare. Femeile, originare din Africa, servesc Biserica Catolica in Italia. Cele doua au ramas gravide in urma unor misiuni organizate in tarile lor natale. Una dintre calugarite, o femeie in varsta de 34 de…

- Biserica Romano-Catolica a lansat o investigație dupa ce doua calugarițe care faceau parte din doua ordine religioase separate din Sicilia, Italia, s-au intors gravide din calatoria misionara pe care au facut-o in Africa. Una dintre femei era o maica superioara care lucra la un institut care ajuta mamele…

- Papa Francisc a incheiat marți, 10 septembrie 2019, cea de-a patra calatorie apostolica a pontificatului in Africa. Sosirea la Roma, pe aeroportul Ciampino, este prevazuta pentru ora 19.00, dupa care, potrivit obiceiului, pontiful face mai intai o vizita la bazilica Santa Maria Maggiore și apoi revine…

- Papa Francisc i-a acuzat pe criticii sai ca îl ataca pe la spate și a zis ca nu îi este teama de posibilitatea ca Biserica Catolica sa treaca printr-o schisma, scrie BBC. Într-o declarație data dupa vizita sa în Africa, papa a abordat chestiunea legata de criticile clericilor…

- Protejarea mediului si pericolele schimbarilor climatice se afla in centrul agendei Papei Francisc care a publicat o enciclica pe aceasta tema in 2015.Suveranul pontif isi va incepe calatoria in Maputo, capitala Mozambicului, miercuri seara. Fosta colonie portugheza a fost lovita anul acesta…

- Papa Francisc va porni miercuri intr-o calatorie in trei tari din Africa si Oceanul Indian - Mozambic, Madagascar si insula turistica Mauritius - unde va pleda pentru pace si dreptate sociala, relateaza luni AFP, conform agerpres.ro. Calatorind in una dintre cele mai sarace regiuni ale lumii, lovita…

- Papa Francisc a lansat vineri un apel la reconciliere fraterna in toata Africa intr-o inregistrare video difuzata cu ocazia apropiatei sale vizite, pe care o va efectua in Mozambic si insulele Madagascar si Mauritius in perioada 4 - 10 septembrie, relateaza EFE.