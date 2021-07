Stiri pe aceeasi tema

- Intemperiile violente abatute asupra Germaniei, care au provocat inundatii si prabusirea unor locuinte, au facut cel putin 19 morti, potrivit unui nou bilant stabilit joi de catre autoritatile locale, informeaza AFP. Autoritatile din districtul Euskirchen (Renania de Nord-Westfalia) au…

- Cancelarul german Angela Merkel il sustine pe ministrul Sanatatii Jens Spahn, acuzat de Partidul Social Democrat (SPD, la putere), de faptul ca ar fi vrut sa distribuie masti medicale chinezesti necertificate unor persoane fara adapost si unor persoane cu deficiente, lucru pe care ministrul il dezminte,…

- Increderea investitorilor in recuperarea economiei germane a urcat la cel mai ridicat nivel din mai mult de 21 de ani odata cu accelerarea campaniei de vaccinare a tarii, noteaza Bloomberg. Indicatorul institutului ZEW privind asteptarile a avansat la 84,4 in mai de la 70,7 in luna anterioara,…

- Intr-o singura zi au fost imunizate peste un milion de persoane, transmite ministrul Sanatatii, Jens Spahn. Campania de vaccinare impotriva COVID-19 a inceput lent, dar in prezent beneficiaza de un ritm din ce in ce mai accelerat.

- Patru persoane au fost ucise si o a cincea a fost grav ranita intr-o clinica pentru persoane cu handicap langa Berlin, in timp ce o angajata a institutiei a fost arestata, a anuntat politia locala in noaptea de miercuri spre joi, informeaza AFP.

- In 2020, statele membre UE au acordat statut de protecție pentru 281.000 de solicitanți de azil, in scadere cu 5% fața de 2019 (295.600). Cel mai mare numar de persoane care au primit statut de protecție a fost inregistrat in Germania (98.000 sau 35% din totalul UE), Spania (51.200 sau 18%), Grecia…