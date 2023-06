Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Romana a organizat marți, la Focșani, un atelier de lucru in domeniul comunicarii in situații de criza. La evenimentul care a avut loc in sala de ședințe a Consiliului Județean (CJ) Vrancea au fost prezenți Ionel Cel Mare – vicepreședintele CJ Vrancea, colonel Gheorghe-Marian Brancoveanu…

- Luni dimineața, in sala de ședințe a Consiliului Județean (CJ) Vrancea, a avut loc conferința de seismologie „Conștientizare și siguranța la cutremur. Viitorul construcțiilor, unde?”. Evenimentul a fost organizat de SC Alma Consulting SRL Focșani in parteneriat cu CJ Vrancea, comunicarile științifice…

- Boteitul oilor, obicei stravechi, care dateaza de 500 de ani, a fost sarbatorit ieri la Negrilești. Aflata la cea de-a XVIII-a ediție, manifestarea a fost organizata de Primaria Negrilești, Consiliul Local Negrilești, Consiliul Județean Vrancea și Centrul Cultural Vrancea. La eveniment au participat…

- Cladirea care aparține Consiliului Județean, de langa Hotel Vrancea, a fost reabilitata. „Investim in patrimoniul Consiliului Județean Vrancea! Cladirea Biroului de Relații Externe și Dezvoltare Regionala din Focșani a fost reabilitata și modernizata intr-un an!”, a anunțat președintele CJ Vrancea,…

- Consiliul Județean Vrancea a gazduit joi Adunarea generala a Asociației Comunelor din Romania (ACoR) – filiala Vrancea, la care au participat președintele Consiliului Județean, Catalin Toma, președintele ACoR Romania, Emil Draghici, președintele ACoR Vrancea, Fanica Popa, prefectul Nicușor Halici și…

- Consiliul Județean Vrancea a finalizat reabilitarea cladirii Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea din Bdul. Garii nr. 13 din Focșani, in mai puțin de un an, printr-un proiect finanțat din fonduri europene in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.…

