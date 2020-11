Stiri pe aceeasi tema

- Cehia va redeschide scolile primare pentru elevii din clasele I si a II-a pe 18 noiembrie, dupa scaderea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, a anuntat miercuri ministrul ceh al Educatiei, Robert Plaga, citat de Reuters si AFP, informeaza Agerpres.Incepand din 18 noiembrie, elevii din…

- Dr. Alexandru Rafila afirma ca regulile de distantare fizica sunt greu de respectat in mediul scolar. De aceea, in intreaga Uniune Europeana, redeschiderea scolilor a dus la cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, noteaza News.ro. ”E normal sa fie asa, copiii sunt mai…

- In Romania exista un loc in care accesul femeilor nu este permis. Mai precis, locul respectiv este singurul loc de pe teritoriul Romaniei unde se aplica ”avatonul”. Ce inseamna avatonul și care este acest loc. Singurul loc din Romania unde femeile sunt interzise Avatonul este chiar legea care oprește…

- Autoritațile elene au prelungit redeschiderea școlilor cu o saptamana, pana la 14 septembrie, din cauza creșterii infecțiilor cu COVID-19, a declarat marți guvernul. The post Grecia a amanat preventiv redeschiderea scolilor, dupa 207 de noi infectii cu Covid-19 in 24 de ore appeared first on Renasterea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a spus marti ca ordinele comune de ministri privind redeschiderea scolilor, teatrelor, cinematografelor si a restaurantelor vor fi publicate marti in Monitorul Oficial. "Astazi vor aparea in Monitorul Oficial si ordinele comune, cu ministrul Educatiei, care a fost semnat…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat marti ca ordinele comune de ministri privind redeschiderea scolilor, teatrelor, cinematografelor si a restaurantelor vor fi publicate marti in Monitorul Oficial, conform Agerpres.Astazi vor aparea in Monitorul Oficial si ordinele comune, cu ministrul Educatiei,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat marti ca ordinele comune de ministri privind redeschiderea scolilor, teatrelor, cinematografelor si a restaurantelor vor fi publicate marti in Monitorul Oficial. „Astazi vor aparea in Monitorul Oficial si ordinele comune, cu ministrul Educatiei, care a…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, acuza Executivul ca nu a elaborat un plan și un regulament pentru redeschiderea școlilor. „Ce fac acum Orban și Anisie este crima cu premeditare. Deschiderea școlilor in contextul actual va duce la o explozie a numarului de cazuri”, afirma Badulescu.„Deschiderea…