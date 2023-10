Biosimilarele au optimizat bugetul CNAS cu peste un miliard de euro Medicamentele generice și biosimilare intrate in Romania in ultimii opt ani au crescut accesul pacienților la medicamente și au optimizat bugetul CNAS cu 1.071 milioane euro. Medicamentele generice și biosimilare intrate in Romania in perioada 2015 – 2022 au optimizat bugetul CNAS cu 1.071 milioane euro, iar specialiștiiestimeaza ca medicamentele generice și biosimilare care vor intra pe piața inurmatorii doi ani vor crește in urmatorii cinci ani optimizarea bugetara cuaproximativ 345 milioane euro. Aceste cifre pot fi și mai mari daca autoritațile arata in continuare interes in atrata mai mulți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat emis de Asociația Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR). Medicamentele generice și biosimilare intrate in Romania in perioada 2015 – 2022 au optimizat... The post Medicamentele generice și biosimilare au optimizat bugetul CNAS cu 1.071 milioane euro appeared first on Special…

- Comunicat emis de Asociația Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR). Medicamentele generice și biosimilare intrate in Romania in perioada 2015 – 2022 au optimizat... The post Medicamentele generice și biosimilare au optimizat bugetul CNAS cu 1.071 milioane euro appeared first on Special…

- Medicamentele generice si biosimilare care au intrat in tara in ultimii opt ani au crescut accesul pacientilor la tratamente si au optimizat bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate cu un miliard de euro. Specialistii Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din Romania estimeaza ca…

- ”DN Agrar Group (simbol BVB: DN), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, lider in productia de lapte de vaca, a obtinut pe primele 6 luni din 2023 o cifra de afaceri neta de 80 de milioane de lei, in crestere cu 29% fata de aceeasi perioada a anului anterior. Profitul net a depasit 15…

- ”CEC Bank a inregistrat un profit net estimat, neauditat, de 369,4 milioane de lei in primul semestru din 2023. Banca a continuat sa-si consolideze pozitia pe piata si a inregistrat o crestere a activelor nete pana la 69,08 miliarde de lei – plus 29,4% fata de perioada similara a anului trecut”, anunta…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a realizat un profit net de 62 milioane lei in primul semestru, de la 33,97 milioane lei in perioada similara a anului precedent. Veniturile totale au urcat cu 23% in primele sase luni, la 352,5 milioane lei. ”Conform Raportului Administratorilor, in primele…

- Veniturile din contractele cu clientii s-au majorat cu 27%, la 315,87 milioane lei. ”Conform Raportului Administratorilor, in primele 6 luni ale anului 2023 compania Antibiotice a inregistrat o crestere semnificativa a cifrei de afaceri obtinute din vanzarile pe piata interna si pietele internationale,…

- ”Sectorul de retail a atras 21% din volumul total de investitii inregistrat in primul semestru din 2023, in crestere cu 7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, mentinandu-se in jurul valorii de 39 milioane de euro. Astfel, retailul urca in top trei din punct de vedere al interesului investitorilor,…